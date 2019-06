Me El Hadj Diouf sur la situation du Benin : "Talon est en train de fouler au pied la démocratie Béninoise... Depuis qu'il est au pouvoir, certains sont embastillés, d'autres pourchassés !"

Me El Hadj Diouf, tenait un point de presse cet après-midi du lundi 3 juin 2019. Une rencontre dont le prétexte selon Me Diouf, était de se pencher sur la situation géopolitique de l'Afrique, notamment celle qui sévit au Bénin.

Dans une posture de dénonciation des manquements aux règles démocratiques au Bénin (arrestations arbitraires, cabale contre les opposants etc.) L'avocat Sénégalais évoque un recul démocratie qui serait le fait de l'actuel président Patrice Talon, en passe d’instaurer une véritable dictature dénonce t-il…