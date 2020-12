Me El Hadj Diouf sur l’affaire des centres de redressement de Kara : « Pourquoi je me suis retiré du dossier »

Me El Hadj Diouf a renoncé à défendre les personnes mises en cause dans l’affaire des centres de redressement de Serigne Modou Kara. C’est l’avocat lui-même, qui l’a dit, aujourd’hui, au cours d’un entretien téléphonique.



« .Je me suis désisté parce que Cheikh Modou Kara a dit ouvertement qu’il n’a plus besoin d’avocat. Alors, je n’ai pas besoin de me constituer pour quelqu’un qui n’a pas besoin de se faire assister par un conseil », a déclaré Me Diouf, au bout du fil.



L’avocat indique avoir été désigné par l’épouse et les fils de Cheikh Modou Kara pour assurer la défense des personnes inculpées. Autrement dit, il a été commis au même titre que son confrère Me Bamba Cissé, par les proches du guide religieux moyennant le paiement d’honoraires, qui n’ont jamais été payés, d’après Me Diouf.