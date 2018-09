Me El Hadj Diouf sur l'affaire de la mosquée mouride de Thiès : « C'est un verdict d'apaisement... »

Après le verdict du tribunal de grande instance de Thiès portant sur l'affaire des incidents de la mosquée mouride de ladite commune, l'avocat de Serigne Moustapha Lakram Mbacké, Me El Hadj Diouf, a apprécié positivement le dénouement de ce procès. À le croire, " C'est un verdict d'apaisement parce que le plaignant a pardonné au nom du Khalife général des mourides...".

À rappeler que le TGI de Thiès a décidé de condamner serigne Khadim Touré et Mor Talla Ndiaye à une peine de 6 mois avec sursis et 50 mille Fcfa d'amende et de relaxer purement et simplement, Serigne Saliou Mbène Touré, Khadim Ndoye et Saliou Bane...