Me El Hadj Diouf sabre Sonko : « Il est indiscipliné... Il ne fait que mentir à longueur de journée »

Que de grosses pierres lancées dans la jardin d'Ousmane Sonko par Me El Hadj Diouf ! L'ancien candidat à la dernière présidentielle est traité de menteur par l'avocat et ancien député à l'Assemblée nationale alors invité dans le Grand Jury de ce dimanche.

Pour celui qui porte le sobriquet de député du peuple, '' Ousmane Sonko passe tout son temps à mentir, surtout dans l'affaire des 94 milliards et fait preuve d'indiscipline quand il traite de '' petits '' les députés Sénégalais. Loin de le ménager, l'avocat se dira convaincu que jamais les Sénégalais ne confieront leur pays à cet homme.