Me El Hadj Diouf, avocat de Mame Mbaye Niang : « Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties! »

À sa sortie de la salle d’audience, Me El Hadj Diouf, avocat du ministre Mame Mbaye Niang, est revenu sur les motifs du renvoi. Il souligne que c’est tout à fait normal et c’est ce qui prouve que les libertés des parties sont respectées. « Le rapport du procureur déposé et le dossier transmis à la cour d’appel. Donc les conditions sont réunies pour l’enrôlement, mais l’enrôlement ne signifie pas le jugement. Les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu’on n’a pas attendu l’expiration des délais d’appel. Vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties », fait savoir Me El Hadj Diouf.



Pour rappel, le président de la cour d’appel de Dakar a renvoyé l’audience d’office au 08 mai. Ce qui constitue le premier renvoi de la cour d’appel dans cette affaire des 29 milliards du Prodac qui oppose le ministre Mame Mbaye Niang qui était ministre de la jeunesse au moment des faits à Ousmane Sonko, leader politique, figure de l’opposition.