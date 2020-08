Me El Hadj Diouf : « Le Tribunal a rejeté la demande de dispense de se présenter à l’audience introduite par l’avocat de Nafi Ngom Keïta »

Dans le livre « Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud », Me Diouf estime que le journaliste Pape Alé Niang a écrit des choses qui portent atteinte à l’honneur de l’actuel ministre de l’Ensei­gnement supérieur.



« D’ailleurs, le procureur a demandé aux mis en cause d’apporter des preuves de leurs accusations », indique l’avocat, joint par Dakaractu.



Le journaliste-chroniqueur a pris le risque, selon l’avocat, de « présenter quelqu’un comme un vulgaire délinquant, un voyou, un bandit qui détourne ». « En réalité le rapport n’est pas le Coran encore moins la Bible. Il n’est pas une décision de justice encore moins une condamnation. Les accusations ont été contestées par Cheikh Oumar Hann », a-t-il dit.



Selon lui, Pape Alé Niang, Mody Niang et Nafi Ngom Keita ont « constitué une entente pour liquider cheikh Oumar Hanne ».



L’avocat a confirmé ses propos repris par le journal EnQuête : « La non-maîtrise du droit et l’imprudence ont amené notre ami journaliste dans une situation de naufrage comme le bateau Le Jola. Il a chaviré, parce que Nafi Ngom était derrière lui. C’est une association de malfaiteurs pour liquider Cheikh Oumar Hanne ».



Me El Hadj Diouf a réclamé 10 milliards pour le compte de son client, par ailleurs, ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).