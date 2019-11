Me Djibril War attaqué par le fils du député Moustapha Cissé Lo : Les risques d’une exagération qui «crée un dangereux précédent», selon certains députés

Le fils de Moustapha Cissé Lo s'est illustré vendredi par une attitude particulièrement violente dans l’enceinte même de l’Assemblé nationale. Me Djibril War s’est vu attaqué par ce dernier, qui a promis de le bastonner si jamais le député continuait à insulter (son) père ». Les parlementaires qui avaient assisté à la scène ont vite réagi.



L’incident, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, a duré quelques minutes, jusqu'à l'arrivée des gendarmes. La scène a eu lieu en marge de la plénière du vote du budget du ministère de la Justice. Le fils de Cissé Lo, qui a « voulu se faire justice » crée un « précédent dangereux », selon des députés.



Le parlementaire de la Cedeao a été mis en garde par ses collègues contre les «excès de langage» de son fils qui peuvent nourrir une «haine qui monte». Les risques étaient d'autant plus grands que des proches de Me War, en plus des policiers, étaient présents au moment des faits.



Les députés de la majorité, puis d'autres partis, ont protesté contre le fils de Cissé Lo qui n’a rien à voir avec les débats à l’hémicycle. Il n'est pas acceptable, selon eux, qu'un député soit agressé simplement parce qu'il a critiqué un collègue. Cissé Lo aura désormais beau jeu de rappeler à son fils ses limites.