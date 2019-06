Me Diop sur sa reconduction au poste de SG du Sytjust : « Je suis passé en roue libre…»

Le syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) a procédé la semaine dernière au renouvellement de ses instances. Le bureau exécutif national avait mis douze postes en compétition. Au terme de ces trois jours de congrès, huit personnes sur douze ont maintenu leur poste dont le secrétaire général dudit syndicat, Me Me El Hadj Aya Boun Malick Diop. Une reconduction qui a ravivé moult polémiques à travers lesquelles le mis en cause a voulu apporter des précisions. « L’élection s’est déroulée dans des conditions démocratiques. Le congrès s’est tenu sous la supervision du représentant de l’UNSAS et du représentant de la tutelle, a soutenu Me Diop. Poursuivant ses propos, le SG réélu de préciser en ces termes : « il n’y avait qu’un seul postulant à ce poste : moi ».