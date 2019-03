Me DOUDOU NDOYE : « Le Chef de l'État doit avoir un droit de regard sur le Haut CSM... Les jugements de la Crei ne sont pas réguliers »

Ministre de la justice et Garde des Sceaux entre 1983 et 1986, Me Doudou Ndoye est d'avis que le Sénégal est une démocratie. '' "N'entretenons pas un complexe. Il y a du bon, il y a du moins bon'' dit-il d'ailleurs dans le Grand Jury de ce dimanche, estimant qu'il faut juste continuer de se garder ''des instruments de persécution au service de qui que ce soit. Je dis bien de qui que ce soit. ''

L'avocat ne se privera pas de rappeler sa position d'antan par rapport à la question de l'enrichissement illicite, estimant que ce délit a été supprimé depuis qu'il a été aux affaires à la tête du ministère de la justice. D'où l'idée qu'il a des jugements de la Crei, idem dans l'affaire Karim Meïssa Wade, qu'ils ne sont pas ''réguliers."



L'automatisme qu'il y a aussi à placer sous mandat de dépôt les personnes interpellées par la justice, amène Me Ndoye à s'inquiéter et penser que des personnes sont souvent mises en prison avant même d'être jugées. Quant à l'idée agitée de dessaisir le Chef de l'État par rapport à la vie du Haut Conseil Supérieur de la Magistrature, Me Doudou Ndoye relativise et martèle qu'il faut que le Président ait, tout de même, un droit de veto, un droit de regard pour éviter que des magistrats, nomment pour des raisons autres que professionnelles, placent à des postes sensibles des collègues.





Leader national de l'UPR, Me Doudou Ndoye évoque sa '' sagesse '' pour expliquer ce choix qu'il a fait de ne pas se présenter une nouvelle fois à une présidentielle. Pour lui, avec plus de 70 ans et conscient que sa candidature en 2012 a été un échec, il ne pouvait guère se permettre d'aller encore à l'aventure. Quant au nom du candidat pour lequel il a voté, il préférera évoquer le secret des urnes. Tout de même, il estime que le Président Macky Sall a été bien élu, décrivant le calme, la sérénité et l'ambiance bon-enfant qu'il a trouvée, accompagné de son épouse, au niveau des centres de vote fréquentés le jour du scrutin.