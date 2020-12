Me Ciré Clédor Ly, sur l’affaire Téliko : « L’autorité judiciaire a manqué le rendez-vous d’affirmer son indépendance, d’affirmer l’autorité de la justice »

Devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, le président de l’UMS a pu voir se mobiliser plusieurs avocats et magistrats qui ont assuré sa défense. Le porte-parole des avocats de Souleymane Téliko, Me Ciré Clédor Ly, qui confirme que son client a écopé d’un blâme, n’a pas voulu affiché une satisfaction.



« C’est une totale déception. Nous avons le sentiment et la conviction que l’autorité judiciaire a manqué le rendez-vous d’affirmer son indépendance, d’affirmer l’autorité de la justice », se désole le ténor du barreau de Dakar.



Le Conseil s’est dit déçu par la décision du Conseil de discipline qui a prononcé le blâme qui se situe au niveau des sanctions de premier degré. « Nous sommes déçus par ce qui s’est passé, nous sommes déçus parce que nous croyons en la justice, nous croyons à l’autorité judiciaire, nous croyons à l’indépendance de la justice et la justice avait aujourd’hui la chance d’affirmer son indépendance et son autorité par rapport au pouvoir exécutif, parce que l’autorité de poursuite, c’est le ministre de la Justice », a-t-il ajouté.