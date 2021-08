Me Ciré Clédor Ly, avocat de Habré : « Ils ont eu ce qu’ils voulaient, sa mort. Ce qui m’a choqué, c’est que ces irrégularités ont lieu dans mon pays »

Au cimetière musulman de Yoff, l’avocat Me Ciré Clédor Ly, conseiller de l’ex-président de la République du Tchad, fait partie des proches, amis et parents qui ont accompagné Hissène Habré à sa dernière demeure. Très furieux sur le déroulement du procès de son client et de l’attitude de l’État du Sénégal, il a déversé une colère noire sur l’État du Sénégal devant les enfants du défunt.



« Il a lutté pour l’Afrique, il a lutté pour son pays. C’est grâce à lui que l’impérialisme a été aboli au Tchad. Il a combattu contre l’impérialisme arabe. Il a laissé un héritage qui va poursuivre son combat. Sa condamnation est synonyme d’un assassinat. Sa condamnation a été entachée d’irrégularités sur le fond et la forme. Ils ont eu ce qu’ils voulaient, sa mort. Ce qui m’a choqué, c’est que ces irrégularités ont lieu dans mon pays », a dénoncé l’avocat.