Me Ciré Clédor Ly au président Macky Sall : « Les Sénégalais attendent avec impatience la libération du reste des détenus politiques »

« L’intervention de Madame la Ministre de la justice qui introduit une distinction entre les personnes arrêtées à l’occasion des manifestations politiques et celles dites sans lien avec des manifestations, me semble inopportune et inappropriée ». Telle est la réponse sèche de l’avocat d’Ousmane Sonko à la Garde des Sceaux qui avait fait une communication devant la presse sur la situation des détenus et le processus de libération mis en branle depuis le weekend dernier.







Dans une tribune où il donne son opinion, Me Ciré Clédor Ly plaide toujours « de nombreuses personnes sont encore en détention sous des qualifications fausses et abusives, en raison de leur supposée affiliation ou sympathie envers le Pastef, pour le simple et unique fait d’avoir porté un bracelet avec l’effigie de Ousmane Sonko » dénonce la robe noire.







Catégorisant les différents profils de détenus, Me Ly d'ajouter une autre couche. « D’autres sont encore en prison pour avoir exercé leur droit de critique de la gestion gabegique et calamiteuse des biens et deniers de l’Etat, leur devoir de critique ou de dénonciation de dérives des institutions dans une société démocratique, ou enfin d’avoir exercé des droits liés à la liberté d’opinion et d’expression dont le droit et la liberté de communication est un corollaire ».







Ainsi, l’avocat plaide pour un « non-lieu et la libération rapide de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye et de toute autre personne dont la détention a un motif ou un lien de rattachement avec le Président du parti Pastef, le troisième mandat ou le processus électoral » fait-il savoir.