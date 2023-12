Me Ciré Clédor Ly : « Nous avons déposé un modèle conforme à la loi qui a toutes les mentions exigées »

« Nous avons satisfait à toutes les exigences de la loi » révèle l’avocat d’Ousmane Sonko qui séjourne en prison.



Me Ciré Clédor Ly a fait cette déclaration à l'issue du tirage au sort effectué ce vendredi 29 décembre 2023 au Conseil Constitutionnel pour déterminer l’ordre de contrôle du dossier des candidatures.



« La Constitution, les décrets, les arrêtés, vous verrez ce qui est demandé à l’administration, c’est de délivrer un modèle de fiche. Nous avons déposé un modèle conforme à la loi qui a toutes les mentions exigées par les fiches qui sont délivrées par la DGE. C’est un premier point. Le second, nous avons satisfait à une jurisprudence du Conseil Constitutionnel pour pouvoir déposer notre dossier concernant la caution. Donc retenez que nous avons un dossier en béton » dixit avec insistance l’avocat.



Face à la presse, il a tenu à faire quelques précisions. « Ousmane Sonko a été le premier à désigner un mandataire et à déposer la déclaration exigée par la loi, le 11 décembre. Par ailleurs, il a été le premier à déposer son dossier de candidature le 1rr décembre. Donc il porte le numéro dans la candidature à la candidature » dit-il.