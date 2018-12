Me Bassirou Ngom : « Karim Wade ne sera jamais candidat, la constitution l’exclut de la candidature… »

Un drapeau de lutte traditionnelle d'une mise d'un (1) million de francs CFA en l'honneur de Me Bassirou NGOM a été mis en jeu par le groupe « Ande bou yagg bi » à Niakhar en cette période de fête de fin d’année. Une occasion surtout pour ces jeunes d’accompagner politiquement en cette période préélectorale le responsable politique. L’avocat lui en a profité pour régler ses comptes avec Karim Wade et Khalifa Sall, que ses partisans pensent être liquidé politiquement avec son dossier enrôlé à la barre de la Cour suprême à deux mois de la Présidentielle.

« C’est un paradoxe d’entendre les gens dire qu’il a été jugé dans la précipitation, Khalifa Sall. Ce n’est pas le cas parce que vous savez depuis quand l’arrêt de la Cour d’Appel a été rendu. L’affaire est en état aujourd’hui et la Cour suprême a programmé de juger cette affaire comme elle le fait pour toutes les autres » a indiqué Me Ngom. Pour le candidat du PDS Karim Wade, Me Ngom pense que ce dernier est dans la diversion et ne sera jamais candidat.

« J'ai du mal à comprendre l’attitude de certains de nos compatriotes. Comment quelqu’un qui est à Doha peut être absent du pays et nous envoyer des messages pour dire qu’il sera là sans jamais préciser de jour. Et tout le monde sait que Karim Wade ne sera jamais Président du Sénégal. Même s’il n’est pas condamné par la CREI, il ne pouvait pas être juridiquement candidat à l’élection Présidentielle du Sénégal. La constitution l’exclut de la candidature, il a la double nationalité » a-t-il révélé.



Après le succès de la séance de lutte, le comité d'organisation a remercié le parrain qui a pris totalement en charge l’ensemble des frais y afférents leur permettant de recevoir à Niakhar les ténors de la lutte simple sénégalaise dont François alias Ndiago, vainqueur du tournoi et Ordinateur, la fierté du Sine qui a signé son retour Samedi.