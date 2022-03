Me Bamba Cissé sur la supposée convocation de Sonko : « Cette information s'est avérée inexacte »

La convocation annoncée de Ousmane Sonko dans l'enquête sur l'affaire dite « Sweet Beauté » opposant le député à la masseuse Adji Sarr, a été démentie par un conseil du mis en cause, Me Bamba Cissé.



L'avocat a contesté avoir reçu une convocation pour le compte de son client, en profitant par ailleurs pour préciser qu'aucun autre avocat de Ousmane Sonko n'a reçu un document en provenance du Doyen des juges.



« Cette information s'est avérée inexacte. Nous n'avons pas reçu de convocation », a dit Me Cissé. En l’absence de tout autre commentaire, le conseil n’a ni confirmé ou infirmé un éventuel face à face entre le leader de Pastef et le juge du premier cabinet d'instruction Maham Diallo.