Me Bamba Cissé, avocat à la Cour : "Pourquoi Thione Seck est libre de toute poursuite"

Êtes-vous satisfait du verdict du tribunal correctionnel dans l’affaire des faux billets de banque dans laquelle Thione Seck a été impliqué? La réponse de Me Bamba Cissé, avocat à la Cour, est oui. "Le juge est parti du fait que les prévenus n’ont pas été assistés par des avocats dès les premières heures de l'interpellation au niveau de la gendarmerie. On avait refusé à Thione Seck et Alaye Djité le droit d'être assistés d'un conseil. Et pourtant, il y avait le règlement numéro 5 de l'Uemoa. C'est une règlement qui prescrit l’obligation pour tous les Officiers de police judiciaire (Opj), dans le cadre d'une enquête, de notifier à la personne mise en cause son droit de se faire assister d'un avocat. Pour ce qui concerne cette affaire, les gendarmes ont manqué à cette obligation. Le juge a admis l’importance des droits de la défense et a annulé par conséquent toute la procédure", a expliqué Me Bamba Cissé, un des avocats de la défense.