Me Babacar Ndiaye, président FSBB : « On va jouer chez nous avec la pression du public... J'appelle à l'union des cœurs et à la mobilisation »

C'est le vibrant appel du président de la fédération sénégalaise de Basketball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, par ailleurs président du comité local d'organisation de l'Abfrobasket féminin. Conscient de la forte attente du peuple sénégalais, ainsi que de la pression liée au fait de jouer à domicile, Me Ndiaye d'exhorter le public à se mobiliser massivement pour soutenir les "Lionnes" ce samedi au Dakar Arena de Diamniadio.