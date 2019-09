Me Augustin Senghor sur le Tournoi UFOA : « La fédération veut valoriser l’événement, tout est fin prêt »

La compétition débutera au stade Lat Dior de Thiès dans vingt jours, et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) affirme que tout sera fait pour que le niveau d’organisation de l’événement sportif soit optimal. Me Augustin Senghor a affirmé lundi que « tout est prêt pour l‘organisation du Tournoi UFOA : stade, hébergements, terrain d’entrainement et autres ». « Nous voulons valoriser l’évènement », promet Me Senghor.



Les pays qualifiés pour le Tournoi UFOA connaissent leurs différents adversaires, à la suite du tirage effectué à Dakar, le mercredi 29 mai 2019. Les matches de la compétition préliminaire seront disputés selon le format élimination directe.