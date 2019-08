Me Augustin Senghor, président FSF : « Notre modèle de Foot Pro ne repose que sur un pied »

« Le problème aujourd’hui est que notre football repose sur un seul pied, c’est à dire le capital joueur puisque nous ne sommes ni subventionnés ni accompagnés par les sponsors comme c’est le cas dans certains pays. Les clubs sont obligés de vendre chaque année leurs joueurs pour pouvoir s’engager dans la saison suivante. Nos joueurs locaux touchent des salaires infimes par rapport à ce qui se fait ailleurs en Afrique et Europe. Les présidents de clubs sont fatigués. » a-t-il froidement déploré

Poursuivant, le patron du football sénégalais de pousser son plaidoyer encore plus loin : « Depuis 10 ans on essaie de développer notre football, tout cela se fait sous de bons auspices, mais il nous faut l’appui de l’État sous formes de subventions ou par d’autres voies. Orienter les sponsors, sociétés nationales, privées, vers les clubs. Si chaque club percevait un appui de 50 millions en échange de plus de visibilité pour lesdites structures. »



Le président de la FSF de terminer en appelant à une mobilisation des autorités concernées, notamment de l’état du Sénégal pour booster le football local, qui selon lui est un levier économique non négligeable. Enfin, il estime que le problème des droits TV de la ligue Pro doit être absolument réglé, afin de garantir à la ligue 1 Sénégalaise plus de Visibilité. Après tout on parle de plus 3 000 salariés (Une cinquantaine employée par club), tout cela fait « qu’ils doivent se regarder dans le blanc des yeux et se dire la vérité » conclura-t-il