Me Augustin Senghor (Président Fsf) : « Le Racisme battu pour la première fois sur un terrain de Football ! »

Mon cher Demba. Respect pour vous ! Respect pour vos coéquipiers et dirigeants ! Respect pour tous les membres des deux équipes qui ont réagi de la plus belle des manières contre ce monstre qu’est le racisme dans le Sport ! Qui a dit qu’il n y a pas de solution à ce phénomène odieux et hideux ? Qui veut nous faire croire que jouer au Football passe avant toutes les valeurs, celles de liberté et de respect de la Dignité humaine notamment ?



En quittant le terrain, vous avez montré la voie aux décideurs qui, je l’espère, ne détourneront plus la tête et appliqueront enfin les déclarations de principes figurant dans tous les statuts de nos Confédérations et associations nationales juste pour faire genre. Il était temps ! Il est temps de mettre en place une initiative mondiale, une Vraie, pour l’éradication du racisme et de la discrimination dans le Sport.



La FIFA, le CIO, toutes les Confédérations et associations sportives nationales sont interpellées. Le Sport a une belle occasion d’aider nos sociétés à se débarrasser de ce fléau multiséculaire pire que le Coronavirus.



Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football.