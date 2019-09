Me Augustin Senghor : « Le Brésil reste notre premier choix pour le match amical d’octobre »

Le Sénégal pourrait affronter la Seleçao brésilienne en amical lors de la prochaine trêve internationale en octobre. Me Augustin Senghor a expliqué à la presse que «les négociations sont toujours en cours et le Brésil reste le premier choix» de la Fédération Sénégalaise de football (FSF) pour la prochaine rencontre amicale des Lions. Toutefois, le patron du football sénégalais n’a pas encore confirmé la tenue de ce match, qui pourrait se jouer le 15 octobre prochain au Koweït et pourrait également rapporter quelques centaines de millions de Fcfa à la FSF.