Me Augustin Senghor (Candidat à la présidence de la CAF) : « Je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique »

Le président sortant Ahmad Ahmad, en poste depuis 2017, sera en compétition avec quatre autres candidats. Il s'agit de l'ivoirien Jacques Anouma, du Sud Africain Patrice Motsepe, du mauritanien Ahmed Yahya et du dernier candidat déclaré, Me Augustin Senghor du Sénégal.



Ayant déposé son dossier à la date limite de dépôt le 12 novembre dernier, le Sénégalais devra attendre les résultats du contrôle d'éligibilité pour pour être officiellement en course. En attendant l’élection fixée le 12 mars 2021 à Rabat, Me Senghor se dit disposé à occuper le poste.



« Je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique... Ainsi, j’ai finalement décidé de me porter candidat de la CAF avec la ferme conviction que je suis en mesure de répondre aux fortes attentes placées en moi ». Un appel du pied lancé par le patron du football sénégalais qui voit les choses en grand.