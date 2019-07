Me Amadou Diallo, président Amnesty international section Sénégal : « Dans l'affaire Guy Marius, il y'a de l'acharnement ! »

Liberté provisoire, et contrôle judiciaire telles sont les requêtes de Me Amadou Diallo, le président d’Amnesty International Sénégal, en faveur de Guy Marius Sagna. D’après lui, la tournure de la procédure et les conditions de l’arrestation de Guy Marius laissent entrevoir des manipulations aux fins de le museler. Me Diallo estime que l’activiste sénégalais est victime d’acharnement. « Dans l’affaire Guy Marius, il y a de l’acharnement ! », dénonce t’il