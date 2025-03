Me Aïssata Tall Sall répond aux rumeurs sur l’extradition de Macky Sall : « Il rentrera au Sénégal quand il le voudra »

La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant les spéculations sur une possible extradition de Macky Sall, un sujet très débattu ces derniers jours. Me Aïssata Tall Sall a constaté que tout le monde s’est exprimé sur le président Macky Sall, estimant qu’il devrait être extradé pour faire face à la justice.



« Il y a des apprentis juristes qui parlent et épiloguent sur ce qu’ils ne maîtrisent pas. Les Marocains ont bien accueilli le président Macky Sall. D’ailleurs, ils l’ont même représenté sur un mur pour manifester leur attachement à sa personne. Il a choisi de vivre au Maroc, car c’est sa liberté. Il a également décidé de rester dans un pays africain, et il rentrera au Sénégal quand il le voudra », a martelé la parlementaire.



Concernant le projet de loi sur le transfèrement des condamnés au Maroc et des Sénégalais détenus dans ce même pays, l’ancienne cheffe de la diplomatie sénégalaise a réaffirmé sa volonté de voter en faveur de l’autorisation de ratification.