Me Aïssata Tall Sall: « Juan Branco a fait preuve d’un double acte de lâcheté »

La question autour de la présence au Sénégal de l’avocat Franco-Espagnol, Juan Branco ne pouvait être occultée lors du traditionnel « Gouvernement Face à la presse » qui s’est tenu ce jeudi à la primature.



Me Aïssata Tall Sall considère qu’en passant seulement par la Gambie prouve que c’est un acte de lâcheté. Il sait bien qu’il y a des aéroports au Sénégal. Il pouvait bien passer par ces voies. Alors pourquoi il a préféré passer par la Gambie et clandestinement par d’autres voies jusqu’à Dakar? Pour quelqu’un qui prêche le courage et la témérité, je pense que c’est le premier acte de lâcheté qu’il a posé » indique Me Aïssata Tall Sall qui note aussi, ce passage éphémère lors de la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko: « Moi en tant que femme, je ne prendrai jamais cette responsabilité de fuir quand je sais que je suis recherchée. Pour ce que Juan Branco veut nous vendre, il pourrait se comporter autrement » martèle la cheffe de la diplomatie sénégalaise.



Pour ce qui est de la gestion des frontières avec la Gambie, Me Aïssata Tall Sall ajoute que « l’Etat du Sénégal a attiré l’attention des autorités Gambienne sur cette affaire. D’ailleurs, « il y a une commission mixte de gestion des frontières qui se penche sur la question et que des discussions sur cette affaire de façon pacifique et fraternelle soient tenues.