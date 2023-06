Me Aissata Ba avocate de Ndèye Ndack Touré "elle n'a posé aucun acte allant dans le sens de troubler la sécurité publique"

Après avoir bénéficié d'un retour de parquet, l'ancien Top model Ndèye Ndack Touré a été libérée ce jeudi et son dossier est classé sans suite. L'un de ses avocats Me Aissata Ba joint au téléphone par Dakaractu soutient que le droit a été appliqué dans toute sa rigueur.





La robe noire de mentionner également que quand on examine et qu'on se rencontre qu'elle n'a commis aucune infraction, on la libère. " Elle n'a posé aucun acte allant dans le sens de troubler la sécurité publique. Toutes les publications, lives et émissions qu’elle fait vont dans le sens de son engagement citoyen", précise-t-elle.



Ainsi, elle estime que sa cliente n’est pas dans le militantisme Politique.