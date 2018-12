Me Abdoulaye Wade tacle Macky Sall dans ses vœux de nouvel an

Venant à peine de boucler son message à la Nation , le président de la République a été la cible de son prédécesseur. Me Abdoulaye Wade, dans ses vœux de nouvel an, a fait feu de tout bois sur Macky Sall. Celui-ci ‘’enrage d’exercer une vengeance historique contre tout le monde et contre personne’’, a souligné le président Wade.



‘’Je souhaite que le 24ème jour du mois de février, quel qu’en soit le coût qui eût pu être minimisé, si nous n’avions un dirigeant obstiné qui veut, contre vents et marées, ramer à contresens de la volonté populaire, tourner le dos aux principes ancestraux de liberté, d’honneur et de dignité’’, a dit le secrétaire général national du Pds.



Dans ses propos, Me Wade a aussi exprimé ses vœux aux populations. ‘’Des tout-petits aux anciens, à travers tous les âges, vous qui m’entendez, touristes de quelques jours ou par choix délibéré de vivre parmi nous, devenus des compatriotes sur la longue route d’un destin commun ; à vous, étrangers, à qui notre Sénégal apporte hospitalité, paix et sécurité. (…). Que donc ce mois de février 2019 soit un pont radieux, ouvert sur un avenir de prospérité et de fraternité d’un peuple combattant qui ignore la misère et la famine, un peuple qui chante : ‘’travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler !’’Par notre jeunesse forgée de courage et d’abnégation, soyons un peuple fier et digne qui avance sereinement sur le chemin de la Liberté’’