Mbourôk sôow à Touba / Quand Manel Fall rectifie Bassirou Sy qui prétend que Idy n’a été d’aucune utilité à Macky Sall.

Dans une interview accordée à Dakaractu, le Conseiller économique, social et environnemental, Serigne Bassirou Sy a clairement confié que le Rewmi d’Idrissa Seck n’a rien apporté politiquement à Touba, à la coalition présidentielle, lors des dernières élections locales. Il est même allé plus loin signalant que le « mbourôk sôow » a même été handicapant pour les Républicains qui ont été battus par l’opposition au niveau du département de Mbacké.



Une sortie qui a eu le don de mettre en colère Manel Fall, responsable politique local et chargé de communication adjoint national du Rewmi.



Pour lui, les propos de Bassirou Sy, qui a soutenu Idy en 2019, n’ont aucune importance et aucune valeur compte tenu du fait que « l’homme a toujours versé dans le chantage. »



Manel Fall de poursuivre : « Je rappelle à ce monsieur qu’à Touba la liste de la coalition est représentée en partie par celle du Khalife. Par conséquent, se baser sur cette localité pour cimenter des résultats en défaveur d'Idrissa Seck jusqu'à affirmer qu'il n'a rien apporté à la coalition présidentielle relève de l'enfantillage politique. Preuve par l'exemple que cette vision est fantaisiste, cette écalante victoire à Mbacké, de la coalition Benno Bokk Yakaar devant le PDS grâce à l'alliance Macky-Idy. Il faut noter que Bassirou Sy appartient à un groupuscule d'affairistes en perte de repères. Ses pratiques sont aussi de mise au niveau du CESE où il siège. Seulement, Idrissa Seck ne cède à aucun chantage. Idy est apprécié par tous les conseillers à qui, lors de la récente plénière d'ouverture de session, il a notifié que le Président de la République avait donné satisfaction à leurs préoccupations ».



Manel Fall de boucler en précisant que le seul combat qui vaille aujourd'hui, c'est la réunification de la coalition BBY pour obtenir les 45 000 parrains que doit fournir le département de Mbacké pour accompagner les candidats qui seront choisis...