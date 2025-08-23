Mbour : une étudiante accuse un charlatan de viol, une grossesse vient tout bouleverser

À Nguékhokh, l’affaire fait grand bruit. Une étudiante, identifiée sous le nom de M. Seck, a porté plainte contre le charlatan M. Niang, qu’elle accuse de l’avoir violée avant de tomber enceinte. Ce dossier, où se mêlent relations de confiance, croyances mystiques et accusations graves, défraie la chronique dans la région de Mbour.











De la confiance familiale à une relation intime









Pendant plusieurs années, la famille de M. Seck sollicitait régulièrement les services de M. Niang, réputé pour ses bains mystiques et ses pratiques de charlatanisme. Le climat de proximité et de confiance entre les deux familles semblait à l’abri du soupçon. Mais en juin dernier, tout bascule.







Ce jour-là, l’étudiante se rend au domicile du charlatan pour une séance de prières. Derrière les portes closes de sa chambre, des rapports sexuels ont lieu. Selon la jeune fille, il s’agissait d’un viol. Pour M. Niang, il s’agissait d’un rapport consenti.











Une grossesse et une plainte pour viol









De ces relations répétées est née une grossesse de deux mois. L’étudiante a alors saisi la Brigade de gendarmerie de Nguékhokh, accusant le charlatan de viol suivi de grossesse. Elle reconnaît avoir entretenu d’autres rapports sexuels avec lui par la suite, mais soutient qu’elle n’était plus maîtresse de ses choix, affirmant avoir été « envoûtée » par M. Niang.







Face aux enquêteurs, le charlatan rejette catégoriquement toute idée de contrainte. Il assure que la jeune fille a toujours été consentante, allant même jusqu’à déclarer qu’il projetait de l’épouser. Il rappelle également ses liens d’amitié avec la famille de la plaignante.











Un dossier explosif devant la justice









Malgré ses dénégations, M. Niang a été déféré au parquet de Mbour à l’issue de sa garde à vue. Il est poursuivi pour viol suivi de grossesse, des accusations lourdes qui risquent de le plonger dans une bataille judiciaire aux conséquences incertaines.



