Mbour mise sur l’éducation numérique malgré les tensions budgétaires, selon Cheikh Issa Sall

Malgré un contexte économique difficile, le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, réaffirme la priorité accordée à l'éducation. Il mise sur l'informatique comme levier pour préparer la jeunesse aux défis du futur, tout en saluant l'engagement des enseignants.



L’éducation, levier de transformation

"L’arme la plus efficace pour changer le monde, c’est l’éducation", a rappelé Cheikh Issa Sall, maire de la commune de Mbour. Convaincu que l'avenir du Sénégal repose sur sa jeunesse, il insiste sur la nécessité de préparer les enfants à rivaliser avec les pays développés, en leur offrant des outils modernes d’apprentissage.



Un engagement pour le numérique éducatif

Dans cette optique, la municipalité a récemment investi dans l'équipement informatique des écoles, notamment avec la remise de 18 imprimantes au CODEC (Comité Départemental de l'Éducation et de la Culture), tout en assurant la maintenance et l'entretien de ces équipements. Pour le maire, "l’informatique est devenue une surpriorité", une condition sine qua non pour une éducation adaptée au monde contemporain.



Une gestion prudente en période de crise

Toutefois, Cheikh Issa Sall ne cache pas les difficultés économiques actuelles : "Les temps sont durs, avec une crise de trésorerie mondiale qui affecte l’État du Sénégal, et par ricochet, les collectivités territoriales." Malgré cela, la commune de Mbour continue à soutenir ses écoles, preuve de sa volonté de ne pas sacrifier l'avenir sur l'autel de la conjoncture.



Hommage aux enseignants

Le maire en a profité pour saluer les enseignants de sa commune, louant leur dévouement et les nombreux efforts qu’ils déploient chaque jour pour éduquer et encadrer les élèves dans des conditions parfois difficiles.