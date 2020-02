Le préfet sortant Saër Ndao, nouveau gouverneur de la région de Kédougou, après avoir remercié le président Macky Sall pour sa confiance renouvelée, s'adressera à son remplaçant en ces termes : « Mbour n'est pas compliquée, mais complexe. Parfois ça doit être dur, rigide, mais surtout il faut faire le terrain. L'État doit rester toujours debout ».







Le tout nouveau préfet de Mbour, à son tour, va remercier le chef de l'État et le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour leur confiance. « Je ressens à travers cette confiance renouvelée, un honneur et une motivation à poursuive mes efforts pour répondre aux exigences de la fonction de chef de circonscription administrative. En effet, dans la station qui est mienne, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle une mission au service de l'intérêt général avec comme objectif de contribuer à préserver l'image de l'État et d'assurer la promotion des populations. Pour ce faire, je m'engage avec toute l'administration déconcentrée du département de Mbour à me mettre au service de tous. À la tête du département de Mbour, je reconnais d'emblée comme une évidence que des difficultés parfois très ardues et souvent coriaces se dresseront sur mon chemin », a souligné Mor Talla Tine, préfet de Mbour.







Dans ce même sillage, le nouveau préfet de Mbour de décliner clairement sa vision en paraphrasant le président Macky Sall. « Quand on aspire à l'émergence et qu'on est tenu par l'impératif du résultat, l'émergence des tâches à accomplir requiert de la diligence dans le travail. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne doit pas être remis jusqu'à demain... »







Pour conclure, le Préfet Mor Talla Tine d'affirmer : « Sachez mesdames, messieurs que je n'ai ni programme spécifique, ni ambition particulière, plutôt mon seul programme, ma seule ambition est de servir la République et les populations de ce département ».