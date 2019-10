Mbour- les jeunes du Grand Parti demandent le départ de Malick Guèye et interpellent Malick Gakou.

« Nous lançons un cri du cœur à notre leader Malick Gakou. Nous lui disons qu'un parti vit à travers sa jeunesse qui en assure l'animation. Mais ce que nous constatons et qui est réel, depuis que monsieur Malick Guèye est à la tête de cette jeunesse, rien ne va et rien ne bouge. Cette jeunesse est morte et inactive. Nous exigeons son départ car il est frappé par la limite d'âge. Il n'est plus jeune pour diriger les destinées de la jeunesse ». C'est par ces mots que le coordonnateur départemental des jeunes du GP, Fallou Sall a démarré son discours. Dans cette même dynamique, Fallou Sall de rajouter : « Il n'a ni vision, ni programme, ni perspective. Au moment où la jeunesse des autres partis s'organise pour massifier leur mouvance, depuis qu'il est à la tête de la nôtre, quel bilan peut- il tirer? Il n'est animé que par ses propres intérêts » a-t-il aussi accusé.