Mbour : le Covid 19 et la série de violences voire meurtres au menu de l’entretien de Baye Omar Mbacké Hamidoune avec la presse

En prélude des journées culturelles Sant Mame Cheikh Anta Mbacké, prévues le vendredi 13 et samedi 14 Mars 2020 à Mbour, le marabout et guide religieux Baye Omar Mbacké Hamidoune, a interpellé l'opinion publique nationale et internationale sur des brûlantes questions d'actualité. Pour sa part, selon le Coordonnateur-responsable moral du mouvement international "Ahlou Borom Gawane" d’estimer : « nous devons obligatoirement nous attacher davantage aux préceptes de l'Islam, de la sounnah prophétique et aux enseignements de Cheikhoul Khadim en vue de bouter hors du pays la pandémie de Coronavirus. »

« La maladie de la peste avait dominé et traumatisé l'humanité tout entière il y a des décennies, mais des remèdes basés sur le Saint Coran et le khasside "Yaa rabil bi Moustapha " avaient réussi à neutraliser cette épidémie », dira Baye Omar Mbacké.

En effet, le jeune guide religieux de Mbour a exhorté les musulmans, plus particulièrement les talibés mourides à s'armer de patience, de tolérance et de solidarité. Selon le guide religieux, « dans ce monde, tout est périssable quelle que soit la qualité de la personne ou de son patrimoine. Le Baye Fall de Borom Gawane déplore profondément la série de tueries et agressions de toutes sortes constatées ces derniers temps dans divers endroits du Sénégal.

Le petit fils de Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane donne d’ailleurs rendez-vous sur la question à tous les musulmans, plus particulièrement aux talibés de Serigne Touba à son Thiant annuel à Mbour les 13 et le 14 Mars 2020 à Thiocé Tableau Borom Gawane. Cet événement religieux de grande envergure qui verra la présence de dignitaires mourides venant de Touba et du représentant du Khalife général, est placé sous le parrainage de Serigne Djily Abdou Fattah Mbacké...