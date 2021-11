Mbour : la grande coalition « Wallu » descend en flammes Cheikh Dieng, mandataire général du PDS et menace de boycotter les élections

La grande coalition « Wallu » de la commune de Mbour et du département est en rogne contre Cheikh Dieng, maire de Wakhinane Nimzatt et mandataire général du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Ce dernier, avec Saliou Dieng, chargé des élections du PDS, sans aval de la base, a retiré la liste de la coalition dans la commune et le département. En effet selon Moussa Ba, responsable PDS et membre du comité Directeur du parti libéral, après dépôt de leur liste, cette dernière a été rejetée par le Préfet pour irrégularités. En effet, la liste était amputée de suppléants. Usant de leur recours, les responsables du Département ont, en compagnie du député Mamadou Diouf, coordonnateur départemental, du ministre Joseph Ndong, secrétaire général de la fédération, déposé une nouvelle liste au niveau de l’autorité territoriale. Mais grande a été leur surprise, quand on leur a annoncé que leur liste a été simplement retirée de la course par Cheikh Dieng, le mandataire général du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Une humiliation pour la section communale de Mbour qui a menacé de ne pas aller aux élections si le parti ne motive pas le retrait de leur liste départementale.

Pour rappel, la Grande Coalition Wallu Sénégal avait choisi sa tête de liste départementale en la personne de l'honorable Mamadou Diouf. Une assemblée générale section communale est prévue ce dimanche afin de prendre ses responsabilités vis-à-vis du parti, a indiqué Ba pour finir...