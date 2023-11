Mbour/ journée de l'habitat : Le ministre Abdoulaye Seydou Sow plébiscite la politique étatique en matière de logement...

Le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Abdoulaye Seydou Sow était ce jeudi dans la capitale Touristique du Sénégal Saly pour présider le salon de l'habitat.Une occasion saisie par le ministre de l'urbanisme pour rappeler la politique du gouvernement sous la vision du Président Macky Sall..La journée de l'habitat coïncidant à sa 6e édition avait comme thème : " Mbour terres

d'opportunités " impliquant toutes les collectivités territoriales ..Ce que le ministre Abdoulaye Seydou Sow a trouvé être une bonne chose car le chef de l'état a accès sa politique sur l'équité territoriale et sociale...Le ministre chargé de l'urbanisme et de logement a affirmé la volonté des autorités d'accélérer la cadence. Ce qui se traduit dans les efforts fournis par les acteurs en termes de logements ...Toutes les mesures ont été prises pour répondre aux besoins des Sénégalais et pour la satisfaction du Président Macky Sall....



Aliou Ba