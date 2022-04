Mbour : blessé au champ d'honneur, le militaire Seydou Sy parle aux autorités...

Seydou Sy est né le 6 septembre 1975 à Pout. Il a grandi à Mbour (Dialma). Il a été incorporé dans l'armée le 8 septembre 1996 et fut affecté au bataillon des blindés après sa formation.



Après un passage en Casamance puis à l'ASFA, il retourne au bataillon blindé avant d'être envoyé en mission au Soudan en 2006. C’est lors d'une mission dans ce pays que leur section est tombée sous une embuscade des rebelles. Il y a eu des morts mais lui, aura reçu trois balles. Il fut hospitalisé au Soudan plus de huit mois jusqu'à une visite de Abdoulaye Wade président de la République d'alors. Ce dernier a donné des instructions pour son évacuation en France.



Seydou Sy a alors effectué plusieurs rendez-vous en France pour les besoins de son protège jambe. C'est en ce moment que le directeur de l'hôpital principal décide que les rendez-vous se feront désormais au Sénégal ce qu'il a refusé. Sa famille va le convaincre et il a subira 3 opérations qui ont échoué.



Actuellement sa plaie est ouverte et suppure en permanence, son protège jambe totalement inadapté. L’ex militaire qui souffre énormément, lance un appel à toutes les autorités étatiques, militaires et à la société civile pour qu'il puisse repartir en France y poursuivre son traitement avant que l'irréparable ne se produise...