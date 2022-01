Mbour : Vague de ralliements vers Yewi Askan Wi à moins de 24h de l'arrivée de Sonko...

Décidément plus les élections s'approchent et plus il y a des surprises. Ainsi, les élections locales de cette année dans la capitale de la petite côte sont parties pour être l'une des plus disputées. Avec dix candidats en lice et les alliances qui se font et se défont à un rythme effréné, tout pronostic semblerait risqué.



En effet, nous venons d'apprendre que plusieurs gros calibres ont décidé de soutenir la liste Yewwi Askan Wi représentée à Mbour par Maître Abdoulaye Tall. À preuve, l'ex Dg de la Pna sous le magistère de Abdoulaye Wade et membre fondateur de Ldr/Yessal à déposé ses baluchons au Yewwi Askan Wi.



"J'ai démissionné du Ldr/Yessal et dans ma lettre de démission ceux qui savent lire entre les lignes savaient que ma place est dans l'opposition... Après avoir discuté avec un grand responsable, il m'a mis en contact avec maître Tall. Et même si ce n'était pas cette recommandation, ma place à Mbour c'est dans le Yewwi parce que l'avenir de la ville c'est ici. Dans les prochains jours, je dirai avec qui dans le Yewwi cheminer", a indiqué Pape Birame Ndiaye.



Le second gros poisson que le Yewwi pour ne pas dire Pastef a pêché, est Cheikh Ndiaye Kaddu Mbour. "Nous sommes nés à Mbour mais nous constatons malheureusement tous, que cette ville ne bouge pas. L'équipe municipale qui est là est incapable malgré le fort potentiel économique dont dispose Mbour. L'heure du changement a sonné et l'espoir parmi ces candidats, c'est maitre Tall... J'invite tout le monde à voter pour lui pour que Mbour puisse décoller" va marteler Cheikh Ndiaye.



Auréolé de joie, Maître Tall, candidat de Yewi Askan Wi de les féliciter avant de souligner que le combat continue et que beaucoup d'autres ralliements sont en route...