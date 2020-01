Mbour : Une peine de 6 mois ferme plus une amende de 100 millions de F requis contre le maire pour une affaire liée au foncier

Membre du Forum Civil, Ibou Niang a indiqué que le foncier constitue un véritable problème, un réel danger également pour la population Mbouroise, mais également pour la municipalité. Le cas du Jardin public, ladite structure de la Société civile l’a assimilé à ‘’un cas qu'il faut éclaircir pour tous les Mbourois, mais également pour la commune de Mbour.



"Nos investigations nous ont menés jusqu'au préfet de Mbour. J'ai adressé une lettre au préfet, au maire et à la Descos (Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'occupation du Sol), ils ne m'ont jamais montré de délibération concernant le jardin public. Je reste sur ma faim. Donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a anguille sous roche dans cette affaire ", a confié Ibou Niang.







Ce dernier de poursuivre : "Si les investigations vont plus loin, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir. Est-ce que les services techniques de l'Etat, le Trésor et le cadastre ont donné leur accord ? De toutes façons, ils ont tous été chargés de nous apporter des réponses sur cette affaire qui pollue tout Mbour. Dans les normes, la Descos devrait arrêter les travaux", dira M. Niang.







Cependant l'adjoint Tidiane Mané soutient mordicus l’existence d’une délibération et d’un procès-verbal. Interpellé sur les déclarations du Secrétaire municipal confirmant l'inexistence de procès-verbal, l'adjoint au maire de renvoyer ses interlocuteurs à celui-ci.







Il est bon de rappeler que le lundi 06 janvier 2020 s'est tenu, au Tribunal de grande instance (Tgi) de Mbour, le procès opposant le Mouvement "Initiative pour le développement de Mbour" plus connu sous le nom de "Mbour justice" au maire de Mbour Fallou Sylla.







Selon le Docteur Papa Moussa Saliou Guèye, un des initiateurs des poursuites pénales, par ailleurs, conseiller juridique dudit mouvement, le maire qui était cité à la barre pour répondre aux différentes questions du juge n'est jamais parvenu à se justifier juridiquement avec des éléments de preuves matérielles convaincants concernant l'existence d'une délibération attribuant le site au promoteur privé "Ndatté Dieng", résidant à Thiès.







Par conséquent, à la suite des plaidoiries des différentes parties au procès, le Procureur, dans son réquisitoire, a demandé au juge l'arrêt systématique des travaux, la restructuration de la place publique en l'état et la condamnation du maire d'une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme plus une amende de 100 millions de F Cfa à verser audit mouvement. La date du délibéré est fixée au lundi 03 février 2020...