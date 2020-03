Mbour : Un haut cadre de la Santé déplore le manque de moyens à la base et propose un changement de stratégie...

Après une multiplication très rapide du nombre de cas atteints du Covid-19 au Sénégal, un haut cadre du système sanitaire incite les autorités à accentuer leurs efforts dans la prévention. La conviction de ce dernier serait que la démarche empruntée par les autorités sanitaires se focalise plus dans la médecine curative que préventive. Ce dernier qui s'est confié à Dakaractu Mbour, attire l'attention du président Macky SALL sur le manque de moyens au niveau des structures de base qui devront faire face en cas de propagation de la pandémie.



"Aujourd'hui le Sénégal fait face à une pandémie de covid-19 qui risque de faire mal si nos autorités sanitaires ne se focalisent que sur le lavage des mains, l'utilisation de gel hydro-alcoolique, le port de masque, éviter d'éternuer etc... Et pourtant si la Chine est en train de réduire de manière considérable le nombre de cas d'infection au Covid-19, c’est parce qu’elle a compris que la meilleure manière de prévention est la désinfection. Si certaines de nos autorités sanitaires nous font croire que la désinfection n'est pas la meilleure formule, pourquoi donc désinfecter les domiciles des cas positifs. Je pense à mon humble avis qu’il y a contradiction...", confiera notre source.

S'exprimant sur les moyens, il ajoutera : " Je sais quelque part que toute la vérité n'est pas dite au président. Les moyens font défaut, alors qu’au rythme actuel, il faut qu'on pense aux services à la base..."