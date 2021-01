Mbour : Un ancien maire et membre du Cese tire sa révérence.

L'ancien maire de Mbour, Tafsir Demba Diouf n'est plus! Responsable socialiste, ami de feu Tanor Dieng, Tafsir Diouf comme aimaient l'appeler certains, fut maire de de la capitale de la petite côte du 27 février 2001 au 21 décembre de la même année.



Une situation due au fameux amendement de Moussa Sy qui n'avait écarté aucune collectivité locale. Par ailleurs, Tafsir Demba Diouf était aussi membre du Conseil économique et social et environnemental.



L'équipe de Dakaractu présente ses vives et sincères condoléances à toute sa famille...