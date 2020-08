Mbour : Trois personnes interpellées dont un kankourang.

Depuis quelques jours, des jeunes se lèvent au milieu de la nuit pour semer le désordre dans les artères de la ville. Ces jeunes qui imitent le kankourang sont armés de coupe-coupe et frappent aux domiciles d’honnêtes citoyens suscitant parfois des échanges houleux voire des bagarres. Une situation qui avait fini de déplaire aux Mbourois.



C'est ainsi que plusieurs parmi les victimes ont saisi à travers une plainte le commissaire central de Mbour, Mandjbou Lèye qui n’a pas tardé à réagir. C'est ainsi que trois personnes seront interpellées dont un kankourang, à l’issue d’une opération organisée dans la nuit de ce lundi entre 22h et 05h30 du matin qui a mis à contribution 75 éléments du GMI, du corps urbain de Mbour et du poste de police de Diamaguène.



À noter qu’un autre kankourang a pris la fuite. Ils seront déférés pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public, non respect de l'arrêté du MINT et détention d'arme blanche (deux coupe-coupe du kankourang )...