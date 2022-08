Mbour : Très remontée contre ses responsables, la jeunesse de Bby interpelle le président...

Ce samedi 27 Août, la jeunesse de la mouvance présidentielle du département de Mbour a tenu un point de presse au cours duquel ces jeunes n'ont pas râté les responsables de leurs formations politiques, tout en attirant l'attention du président Macky Sall.

"Monsieur le Président de la République, Président de la coalition Benno Bokk Yakaar, la jeunesse du département de Mbour n'a jamais été en reste dans ce combat politique et a participé au rayonnement du parti. Votre vision a été le ciment qui a consolidé notre engagement pour notre cher Sénégal. Hélas Excellence, après des activités persistantes de dur labeur au sein de la mouvance présidentielle, force est de constater qu'au moment de responsabiliser les militantes et militants, cette vaillante jeunesse pourtant formée à la bonne école, est toujours laissée en rade.

Monsieur le Président Macky Sall, Président de Benno Bokk Yakaar, depuis douze (12) ans jour pour jour, la jeunesse du département de Mbour est marginalisée, persécutée, combattue, non considérée, non reconnue et sans aucune motivation. C'est pourquoi, elle ne peut plus continuer à accepter cet état de fait et décide de prendre ses responsabilités en main, malgré toutes les tentatives de certains de nos responsables pour faire capoter ce point de presse... N'eût été la détermination de Aliou Niass et compagnie, le point de presse n'aurait pas eu lieu. Les jeunes sont fatigués car n'ayant eu aucune nomination ni de considération au niveau du département", souligne Omar Dramé, membre du bureau de la Cojer départementale.

"Au moment de mouiller le maillot nous sommes seuls sur le terrain mais au moment de récolter les dividendes ce sont toujours les mêmes personnes..."

Ces jeunes pour démontrer leur frustration vont prendre le cas du choix des membres du HCCT. Une affaire qu'ils jugent de trop car pour eux les jeunes restent l'agneau du sacrifice.

"Excellence, Monsieur Macky Sall, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est l'élection des membres du HCCT. La composition de la liste de Mbour illustre bien notre cri du cœur car aucun jeune n'a été choisi. Pis, lors des élections législatives, il en a été de même : la jeunesse est absente des instances de décision.

Monsieur le Président Macky Sall, Président de Benno Bokk Yakaar, nous jeunes du département de Mbour, avons l'impression qu'au moment de mouiller le maillot nous sommes seuls sur le terrain mais quand il s’agit de récolter les dividendes, ce sont toujours les mêmes personnes déjà nanties pourtant qui profitent de vos largesses. Monsieur le président, la dégringolade de la coalition Benno Bokk Yakaar dans beaucoup de communes du département aux élections législatives atteste qu'il y a des responsables qui ne se donnent pas assez. Ils n'investissent ni argent, ni sacrifice, ni moyens. Et pourtant, vous les avez déjà gracieusement servis. Monsieur le président, nous jeunes de la mouvance présidentielle, osons espérer que la frustration qui nous anime en ce moment trouvera un remède. Il y va de l'intérêt de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, nous sollicitons une audience pour nous entretenir avec vous de vive voix. Nous espérons que cette audience nous permettra de régler les problèmes des jeunes dans le département de Mbour pour éviter le pire, car aucune action n’est exclue pour arriver à nos fins même une démission collective des jeunes de la mouvance présidentielle est envisagée. Mais nous espérons que nous n’en arriverons pas jusque là, Monsieur le Président..."