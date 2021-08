Mbour : Sit-in des agents de l'hôpital Grand Mbour pour exiger la résiliation immédiate et définitive de la convention Polymed / Epsi.

Ce mercredi, le secteur de la santé a connu quelques perturbations au niveau du Grand hôpital de Mbour. Pour cause, les agents de ladite structure de santé ont initié un sit-in de 9 heures à 13 heures dans l'enceinte de l'hôpital pour exiger des autorités la résiliation immédiate et définitive de la convention Polymed/Epsi (l'Etablissement public de sante de niveau 1 de Mbour).



Ce, avec un respect total de la prise en charge des urgences. Une initiative de l'intersyndicale 3S composée du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames); du Syndicat national des travailleurs de la Santé (Syntras) et du Syndicat unique des travailleurs de la santé de l'action sociale (Sutsas).



L'un des objectifs de cette intersyndicale est, selon le Dr Samba Ndiaye, le Dr Khoudoss et leurs camarades était de fédérer leurs "forces pour la résiliation définitive et immédiate du contrat avec Polymed.



Rappel est fait, de la rencontre du jeudi 29 juillet 2021 dans la salle de l'Uta, à l'issue de laquelle l'intersyndicale dit avoir constaté qu'aucun point de revendication des préavis de grève déposés par ladite structure syndicale n'a connu de satisfaction. Une raison pour l'intersyndicale 3S de dénoncer ''avec la dernière énergie l'illégalité de ce contrat et les manquements liés au non-respect des clauses de la convention de la part de Polymed : il s'agit de l'absence de délibération du Conseil d'administration avant la signature du contrat; de l'absence totale de radio protection et de dosimètre; des problèmes de maintenance; de la discontinuité du service de radiologie et problème de prise en charge au lit du patient; du manque à gagner pour l'Epsi sur le plan des ressources humaines matériels financières; les prérogatives médico-sociales techniques du chef de service attribuées au gestionnaire, etc...''