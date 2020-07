Mbour : Serigne Mboup clôt le débat sur l’investissement privé international et local...

Interpellé au premier rang par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott, en visite dans les zones économiques spéciales de Sandiara et de Diass, Serigne Mboup clarifie sa position. Ce patron du secteur privé pense que la présence de ces investisseurs étrangers ne le dérange pas. Si l'on se fie à ses propos, il faut différencier les investisseurs privés internationaux qui gagnent des marchés publics et ceux qui s'installent et investissent pour créer une plus value...