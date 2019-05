Mbour : Serigne Mamoune Mbacké Sidy tape fort en posant la 1ère pierre du "Daara" de l’Institut de Formation professionnelle et d’insertion sociale, Cheikhoul Khadim

La journée culturelle Internationale «Bamba’s Independance Day» est célébrée chaque année depuis 2013, le jour de la fête nationale, par le KGB dirigé par l’ambassadeur itinérant de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Modou Mamoune Mbacké Sidy. Une occasion pour le responsable moral et fondateur du mouvement "Kurel Génération Bamba", de rendre les grâces de son grand-père Mame Cheikh Anta Mbacké à Serigne Touba, à Mbour, au quartier Escale.

L’édition 2019 qui marque la 7ème du genre, sera célébrée autrement et utilement pour marquer l’ouverture du Complexe Islamique Cheikh Ahmadou Bamba, un Daara Alkhourane sis à Louly, dans le Département de Mbour. Ce Complexe islamique a pour vocation d’enseigner le Coran, les sciences islamiques et les khassaïdes, de vulgariser les recommandations prophétiques et surtout les enseignements de Cheikhoul Khadim. Le Complexe sera un temple de la connaissance islamique et un espace d’apprentissage des corps de métier pour les nouvelles générations. La présence effective de plusieurs dignitaires mourides venus de Touba et du monde, ainsi que celle d'autorités religieuses, administratives et politiques du Département de Mbour, a été noté...