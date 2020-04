Mbour : Saisie de chanvre indien...

Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Thiès (OCRTIS) dirigée par le commissaire Bassirou Ndiaye, ont interpelé le samedi 25 avril les nommés M. Diouf et M. Thiaw avec 33 kg et 72 cornets de chanvre indien, l'opération s'est déroulée entre Mbour et la Somone où ils ont été interpellés. Ils ont été déférés au TGI ce lundi 27 avril...