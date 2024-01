Mbour : Retour sur le décès de Diabou Doucouré dite Bébé après une altercation avec son mari et sa co-épouse.

Dakaractu Mbour a voulu en connaître un peu plus sur l'affaire du décès de Diabou Doucouré dite Bébé après une altercation avec son mari et sa co-épouse.

Par contre, si la famille de Diabou Doucouré assimile ce décès à un homicide, après recoupement, cette version est loin de ce que l'enquête a révélé.

Selon des sources dignes de foi et proches de l'enquête, la cause du décès est due à une pathalogie cardiaque (embolie pulmonaire) et donc le genre est une mort naturelle. L'autopsie du corps na révélé aucun traumatisme externe (plaies, contusions, traumatisme), ni lésion interne

Selon toujours des sources de Dakaractu Mbour, seul des ecchymotiques disséminées ont été relevées au niveau des poumons, ce qui prouve la cardiopathie révélée par l'autopsie (cardiomégalie).