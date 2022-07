Mbour : Rassuré par la forte mobilisation, Cheikh Issa Sall promet une large victoire à Aminata Touré.

Le département de Mbour est acquis à la cause de BBY, c'est du moins l'assurance faite à Aminata Touré par le maire de la ville de Mbour, Cheikh Issa Sall. Car le premier magistrat de la capitale de la Petite Côte, les populations ont compris que BBY reste la meilleure liste qu'il faut voter le 31 juillet prochain.



"Si on voit cette forte mobilisation des populations de Mbour, de la ville et du département, qui a fait que notre tête de liste nationale n'a pas pu descendre de sa voiture, cela nous rassure. Et ça montre que la manipulation n'a pas marché, la vérité finira toujours par triompher. Les sénégalais ont compris que la liste BBY est la meilleure liste et ils voterons massivement cette liste pour que nous continuions ce que nous avons commencé depuis longtemps", a souligné Cheikh Issa Sall.



Par ailleurs, Cheikh Sall se félicitera du choix porté sur Aminata Touré comme tête de liste nationale. "C'est le lieu de féliciter le Président de la République Macky Sall qui nous a choisi une tête de liste qui n'est pas comme toutes les autres têtes de liste. Une tête de liste qui sait parler aux gens, les chefs religieux en particulier", s'est félicité l'édile de la ville de Mbour...