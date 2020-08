Mbour : Plusieurs kg de chanvre indien saisis et un ancien militaire activement recherché par la Gendarmerie...

Les brigades territoriales de Popenguine et de Mbour, ont effectué respectivement entre les 21 et 23 août, des saisies de 20 kg et 05 kg de chanvre indien. Ces saisies ont eu lieu lors des opérations de patrouille des gendarmes dans les villages de Boukhou et de Gandigal.



En effet, pour la première saisie, les gendarmes de la BT de Popenguine, en patrouille dans le village de Boukhou, ont constaté la présence suspecte de deux individus qui étaient en train de dépanner leur moto au bord de la route. Lorsque les gendarmes se sont présentés pour le contrôle, ils ont remarqué un colis suspect à bord de la moto qui se trouvait être un sac rempli de chanvre indien. Au même moment, un des individus a réussi à s'enfuir, mais il a été finalement rattrapé par les gendarmes.



Concernant la seconde saisie, les gendarmes de la BT de Mbour en poste de contrôle à hauteur du village de Gandigal, ont sommé un véhicule taxi clando de s'arrêter pour un contrôle d'usage. C'est au cours de l'échange avec le conducteur qu'un des passagers a pris la fuite laissant sur le siège son sac rempli de chanvre indien et son téléphone portable. Après investigations, il s'est trouvé que ce dernier est un ancien militaire. Une enquête est en cours pour son interpellation.

Au total, vingt cinq (25) kg de chanvre indien et une moto ont été saisis et deux (02) individus ont été interpellés puis déférés au parquet de Mbour...