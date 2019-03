Mbour : Ousmane Tanor Dieng plaide pour le renforcement du Benno

Sous la présence effective de Monsieur Ousmane Tanor Dieng, Président du HCCT et Premier Secrétaire Général du Parti Socialiste, les responsables et militants de la Majorité Présidentielle du département de Mbour se sont réunis ce dimanche 24 Mars dans la capitale de la petite côte pour une évaluation de la Présidentielle. La rencontre a vu la participation de tous les responsables et militants des 16 communes du département.

Des hommages appuyés ont été faits par tous les orateurs pour se féliciter de la belle victoire du Président Macky Sall dans la cohésion dans le département de Mbour qui se place à la troisième position au niveau national, après les départements de Dakar et Pikine. La rencontre a également enregistré la présence des partis et mouvements alliés, à l’instar de l’Ucs, de Ldr Yessal et de la Coalition Osez l’Avenir de Maître Aïssata Tall Sall.

Livrant son rapport d'activités, Saliou Samb n'a pas hésité à lister les différents responsables politiques qui ont la main à la poche pour un bon déroulement de la campagne. Ainsi, le président Ousmane Tanor Dieng a versé une somme de 10 millions, El Hadj Oumar Youm 5 millions et Saliou Samb 13 millions.

Des messages importants d’appel à l’unité ont été martelés par tous les responsables du département à l’instar de Tanor Dieng qui a rappelé l’importance du compagnonnage au sein de la Majorité Présidentielle. Abondant dans le même sens, le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, El Hadji Oumar Youm a rappelé l’impérieuse nécessité de poursuivre la dynamique de l’unité de la Majorité Présidentielle. Il a délivré un message de haute portée politique pour fixer le cap vers les exigences de l’heure et les défis d’avenir pour une réussite du Plan Sénégal Émergent.